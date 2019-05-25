شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يصور مشاهده الأخيرة من "هوجان" في شوارع الشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم محمد إمام تصوير بعض من مشاهده الأخيرة في مسلسل "هوجان" بشوارع مدينة الشيخ زايد، حيث يتبقى له يومين وينتهى من التصوير بشكل نهائى، وتواصل مخرجة العمل شيرين عادل عمل مونتاج الحلقات الأخيرة وتسليمها للجهة المنتجة، حيث يعرض المسلسل طوال أيام شهر رمضان على قناة الحياة حصرياً.

يتورط "هوجان" محمد إمام ذو القدرات الخارقة في مقتل سليمان دفاعًا عن بهلول، ثم يتورط في سرقة فيلا مع لطفي وحورس ونوجة، لكن كمال اللباد يستغل قوة هوجان ويجعله حارس شخصي له، في حين تواصل وردة بحثها عنه والتقرب منه لكي تتزوجه.

ويشارك محمد إمام فى بطولة المسلسل كل من الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".