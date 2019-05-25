شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مصطفى شعبان يسأل: تفتكروا فادى هو اللى سرق الـ40 مليون جنيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع تصاعد حلقات مسلسل ابو جبل للنجم مصطفى شعبان ووصوله للحلقة 19 واختلاف الشكوك حول الكثير من المحيطين بحسن ابو جبل واتهام بعضهم بارتكاب الجريمة البشعة بحرق البيت وقتل الأطفال وسرقة 40 مليون جنيه التى مازال متورطا فيها "شعبان" ابن عم حسن ابو جبل، نشر النجم مصطفى شعبان عبر صفحته الشخصية على فيس بوك فيديو لمشهد جمع زوجته "مريم" عائشة بن أحمد وشقيقها "فادى" أحمد خالد صالح وطرح سؤالا لمتابعيه قائلا : تفتكروا "فادى" هو اللى ورا سرقة الـ40 مليون جنيه وموت ولاد "حسن".

يذكر أن آخر حلقة من مسلسل أبو جبل وهى الحلقة الـ19 شهدت الكثير من الأحداث المهمة، فقد حاول محمود البزاوى الذى يجسد شخصية "وجيه" إغراء شادى مدير حسابات شركة حسن أبو جبل الجديدة وعرض عليه ضعف مرتبه مع مصطفى شعبان، ووضع أمامه ظرف بقيمة 20 ألف جنيه كمقدم لشهر، وطلب منه كشف أسرار شركة حسن أبو جبل وفيما يفكر، وعرض عليه العمل معه والتخطيط له.

سعد أبو جبل بعد تصالحه مع رحاب ونراه فى مشهد رومانسى بينهما يطلب منها أن تقنع انتصار بوضع أموالها معه واستثمارها لصالحه، وكذلك ويشتكى لها من شقيقه رزق الذى يرغب هو الآخر فى العمل بمفرده بعيدا عن الشراكة بينهما.

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وتذهب عائشة بن أحمد مع ابنها لشقيقها أحمد خالد صالح فى مكتبه الجديد وتشكك فى مصدر أمواله التى أسس بها مكتبه الجديد، لكنه يغضب جدا ويعلو صوته ويقول لها إن شكها فيه سيكون ترجمته قطيعة أبدية بينهما، ويستعجب من شكها فى كونه هو المتسبب فى حرق منزلها وقتل أولادها وسرقة أموال زوجها، لكنها تؤكد له أن شكها لم يصل لهذه الدرجة ولا هذا الأمر، فهو الذى تخيل أن شكها فى هذا الفعل ويحاول مرة أخرى أن يبرر لها سبب هذا الغناء والثروة بأنه قام بعملية سمسرة وبيزنس.

تستأجر انتصار فيلا ووالدها ينصحها بالابتعاد عن خرافات والدتها، وأن تحافظ على أموالها التى تركها لها زوجها بعد رحيله، وفى مشهد متلاحق نرى عائشة بن أحمد تصطحب شقيقها لمنزل والدها الفنان سناء شافع، وتطلب من شقيقها الاعتذار لوالدهما ومصالحته وبعد مناقشة حول طبيعة الشغل فى المحاماة واختلاف طريقة الوالد عن ابنه، يطلب سناء شافع من ابنه أن يعمل من خلال أصول المهنة وليس بشغل الثلاث ورقات والسمسرة فيوعده ابنه بذلك.

مصطفى شعبان يذهب لمتخصص فى المفاتيح والكوالين ويستفسر منه عن كيفية استخراج مفتاح مشابه لمفتاح شقته، فيؤكد له أن مفتاح شقته صعب نسخ مثله إلا من خلال شفرة، ويسأله حسن أبو جبل عدة أسئلة لتتفتح بداخله حقائق ومعلومات ربما يستفيد منها، وتوجه بعدها مصطفى شعبان إلى منزله ويسترجع ذكرياته مع أولاده فى مشهد مؤثر جدا، ويقابل شقيقه سعد أبو جبل داخل شقته ويسأله عن الشخص الذى أبلغ المطافئ بالحريق، يؤكد له أنه اقترب من معرفة الجانى.

شادى يكشف لمصطفى شعبان عرض وجيه عليه ومحاولة إغرائه بالمال ومضاعفته لمرتبه فى مقابل خيانته له، ويطلب منه أن ينسخ من مفتاح منزله عددا من النسخ من أماكن مختلفة تعمل على نسخ مفاتيح، وفى نفس الوقت يتوجه مصطفى شعبان لأحمد خالد صالح شقيق زوجته ويطلعه على ما يفكر فيه من خطط للوصول إلى مرتكب جريمة قتل أولاده وحرق منزله، لكن رئيس المباحث عماد بيه يذهب لمنزل مصطفى شعبان ويوجه له التهمة قائلا له: أنت من ارتكبت الجريمة ولفقت التهمة لابن عمك.