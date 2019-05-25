شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى خاطر: حاربنا ملل الكوميديا بمسلسل "طلقة حظ" وهدفنا إسعاد الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر نجم مسرح مصر مصطفى خاطر عن سعادته بردود الأفعال الذى تلقاها على مسلسله "طلقة حظ"، الذى يٌعرض ضمن السباق الرمضانى الحالى، خاصة بعدما حصد العديد من الإشادات عقب الإنتهاء من عرض 19 حلقة كاملة من المسلسل.

وقال خاطر لـ" الخليج 365" إن مسلسل "طلقة حظ" يُعد من المسلسلات التى تمكنت من كسر "الملل" أمام المشاهد، خاصة أن الحدوتة اجتماعية كوميدية، معلقا :" كنا كفريق عمل كان هدفنا الأساسى هو إسعاد الجمهور والعائلات، وهو ما حرصنا عليه طوال الثلاثين حلقة"، لافتا إلى أن فريق عمل المسلسل حرص على تقديم وجبة كوميدية للناس من خلال الخطوط الدرامية البسيطة والتى أجتمعت بين عبد الصبور وعائلته التى تتكون من 4 شقيقات، وهو الأمر الذى وصل للجمهور بشكل جيد.

يذكر أن مسلسل "طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، بطولة مصطفى أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس، والمسلسل يعرض على قنوات الحياة وONDMCو وCBC.