عمر خيرت ينتهي من تأليف الموسيقى التصويرية لـ"الممر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انتهى الموسيقار عمر خيرت من تأليف الموسيقى التصويرية الخاصة بفيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة، والذي من المقرر طرحه في موسم عيد الفطر، 4 يونيو المُقبل، بالتزامن مع الذكرى الـ52 على هزيمة 1967. وقام خيرت بتلحين أغنيتين ضمن أحداث الفيلم.

"الممر" هو التعاون الخامس بين المخرج شريف عرفة والموسيقار عمر خيرت، بعد أفلام "النوم في العسل، مافيا، الجزيرة الجزء الأول وولاد العم وأخيرًا الجزيرة الجزء الثاني عام 2014".

كان خيرت قد وضع الموسيقى التصويرية الخاصة بأعمال تحدثت عن الحرب والجاسوسية، منها "فيلم إعدام ميت، فيلم ولاد العم، ومسلسل العميل 1001 ومسلسل الثعلب".

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كما ألغى حفلاته الموسيقية التي كان من المقرر إقامتها في شهر أبريل الماضي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وذلك للانتهاء من الموسيقى التصويرية للفيلم.

"الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

ويُشارك في بطولة الفيلم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار،أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدي، كما يضم الفيلم: هند صبري، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبدالعظيم كضيوف شرف.