محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– هاني صابر: حرصت المطربة نوال الزغبي، على الغناء للإعلامي اللبناني نيشان وتهنئته بعيد ميلاده. وغنت "نوال" خلال الاحتفال بعيد الميلاد أغنية "هابي بيرث داي.. سنة حلوة يا نيشان.. سنة حلوة يا جميل". Advertisements وتواجد المطرب وائل كفوري في الحفل بصحبة عدد من الأصدقاء المقربين لنيشان. وحرص "نيشان" على توجيه الشكر للمطربة نوال الزغبي عبر حسابه على "تويتر"، وطرح فيديو عيد الميلاد قائلًا: "شكرًا نوال علي جمع القلوب الطيبة".

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| في حضور وائل كفوري.. نوال الزغبي تغني لـ"نيشان" في عيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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