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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
أكدت الكاتبة إنجي علاء، أنها أوشكت على الانتهاء من كتابة حلقات مسلسلها الجديد "بلا دليل"، والمكوّن من 45 حلقة.
وقالت إنجي في بيان صحفي، إن التصوير سينطلق عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، استعدادًا لعرضه في شهر أكتوبر المُقبل. "بلا دليل" مسلسل تشويقي اجتماعي إخراج منال الصيفي، وإنتاج شركة سينرجي.
الجدير بالذكر أن أخر عمل درامي للمؤلفة كان قصة مسلسل "لعبة إبليس"، وأخر عمل أدبي صدر لها كان رواية "الأشقر مروان" وقبلها رواية "قانون الكارما".
كانت هذه تفاصيل خبر إنجي علاء: انطلاق تصوير "بلا دليل" بعد عيد الفطر والعرض "أكتوبر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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