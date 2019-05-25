محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

كشفت الفنانة نرمين الفقي، عن صلة قرابة تجمعها بالفنان كريم كوجاك، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

ونشرت "نرمين" صورة تجمعها بـ"كوجاك" وشخص آخر، معلقة عليها: "ولاد خالي حبيبي"، وعلقت الفنانة دنيا عبدالعزيز: "أول مرة أعرف".

يُذكر أن الفنانة نرمين الفقي غابت عن دراما رمضان هذا العام، وشاركت في الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة" الذي حقق نجاحًا جماهيريًا عقب عرضه.



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كانت هذه تفاصيل خبر صلة قرابة تجمع نرمين الفقي بكريم كوجاك.. ودنيا عبدالعزيز: "أول مرة أعرف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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