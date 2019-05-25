بالفيديو.. إيمي سالم تنشر المشهد المحذوف في "طلقة حظ"

أعربت الفنانة إيمي سالم، عن استيائها الشديد من حذف أحد المشاهد في مسلسل "طلقة حظ"، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

ونشرت "سالم" الفيديو وعلقت عليه قائلة :" يعني

انا مش فاهمة حقيقي مشهد زي ده اتشال نصه ليه ؟.. ولا كلمة شبكة كمان خارجة و غير لائقة زي "زفت" كده ؟!".

يذكر أن مسلسل "طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجي"، بطولة مصطفى خاطر، أيتن عامر، هبة مجدي، محمد أنور، خالد أنور، إيمي سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجي، أحمد ماهر، إنعام سالوسة، محمود حافظ وحسني شتا ومحمود فارس.