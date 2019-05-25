الليلة.. ختام عرض مسرحية "اللي فاهم يقول" على مسرح الفلكي

يستعد فريق كاريزما، الليلة، لتقديم آخر أيام العرض المسرحي "اللي فاهم يقول"، المأخوذة عن مسرحية "جواب"، للكاتب الراحل ناجي چورچ، وذلك على خشبة مسرح الفلكي في تمام الساعةالتاسعة مساءً.
يشار إلى أن المسرحية تدور أحداثها حول جواب يأتي لأحد المواطنين في حارة من حواري الواحات الخارجة، ولكنه لا يجيد
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