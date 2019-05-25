الليلة.. ختام عرض مسرحية "اللي فاهم يقول" على مسرح الفلكي

يستعد فريق كاريزما، الليلة، لتقديم آخر أيام العرض المسرحي "اللي فاهم يقول"، المأخوذة عن مسرحية "جواب"، للكاتب الراحل ناجي چورچ، وذلك على خشبة مسرح الفلكي في تمام الساعة

التاسعة مساءً.

يشار إلى أن المسرحية تدور أحداثها حول جواب يأتي لأحد المواطنين في حارة من حواري الواحات الخارجة، ولكنه لا يجيد

القراءة والكتابة، ويستعين بابنته الشابة وابنه الطفل وصديقه صاحب أحد محلات البقالة، وأحد المجندين وعامل نظافة وصديق آخر، وكل أهل الواحة من الرجال والنساء والأطفال ولكنهم يفشلون في قراءة الجواب، والعرض رؤية و إخراج امير صلاح الدين.