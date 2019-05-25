شاهد.. بعد استئصال ورم السرطان.. شريف مدكور في أحدث ظهور له مع أصدقائه

نشرت الإعلامية مريم أمين، صورة تجمعها بالإعلامى شريف مدكور وسالي شاهين ومنير مكرم، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وعلقت مريم على الصورة قائلة: "ربنا يتمم شفائك على خير يارب.. وكلنا نفضل جنبك ومعاك". ويشار إلى أنه يعتبر هذا أحدث ظهور للإعلامي شريف مدكور بعد إجرائه عملية جراحية استأصل فيها ورم السرطان الذى أصيب به فى القولون.



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