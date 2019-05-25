تعرف على رسالة أصالة إلى نيشان في عيد ميلاده

حرصت المطربة أصالة نصري، علي توجيه رسالة خاصة إلى الإعلامي اللبناني نيشان في عيد ميلاده، تعبر فيها عن مكانته الحقيقية في قلبها كصديق مقرب لها وتهنئه بتلك المناسبة، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

نيشان بالنّسبه إلي ...صديق قريب

من نوع خاصّ، غيّر بعض مفاهيمي ، فا صرت أسمح معه يكون صديقي وهّوه كمان صديق الّلي مو حبيبي ، أو مو صديقي ، ورغم هيك ، معك فيه قصص بتقطع ، يمكن لأنّكحنيّن وذكي ومُحبّ ، بسّ أكيد كمان لأنّك شخص خاص ومعك وثّقت مراحل مهمّه بحياتي، وبيننا صحبه حقيقية لأنّها مرقت بكلّ الفصول، وبعتقد رح تبقى هيك، وأنت هيك و#انا_هيك ...كلّ سنه وأنت سالم يابطل".يذكر أن أصالة، قدمت مؤخرًا أغنية لإحدى المدن السكنية ضمن حملتها الدعائية خلال شهر رمضان، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفي.