بالصور.. مدحت صالح يحيي سهرة رمضانية بخيمة الحارة

أحيا المطرب مدحت صالح، مساء أمس، الجمعة، واحدة من السهرات الرمضانية التي أطلق عليها "ليلة طربية" وذلك داخل خيمة "الحارة" بنادي سكاي في القاهرة الجديدة.

وكان قدم "صالح" مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها

الجمهور منها "قلب واحد، وعدي، ٣ سلامات، تملى فى قلبى، زى ما هى حبها، بحلم على قدى، يا بنت القلب، ماشى فى ضلها، كوكب تانى، حبيبى ياعاشق".

ويشار إلى أنه كان ضمن حضور الحفل معظم مذيعي نجوم إف إم بقيادة هالة حجازى بالإضافة إلى عدد كبير من رواد المكان.

تعد "الحارة" لـ إسلام الشايب "white advertising" ومحمد طاحون "tactics" من أرقى الخيام الرمضانية بالقاهرة الجديدة ويغلب على روادها أبناء الصفوة والمشاهير من نجوم الفن والإعلام.

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