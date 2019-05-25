أحيا المطرب مدحت صالح، مساء أمس، الجمعة، واحدة من السهرات الرمضانية التي أطلق عليها "ليلة طربية" وذلك داخل خيمة "الحارة" بنادي سكاي في القاهرة الجديدة.
وكان قدم "صالح" مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معهاالجمهور منها "قلب واحد، وعدي، ٣ سلامات، تملى فى قلبى، زى ما هى حبها، بحلم على قدى، يا بنت القلب، ماشى فى ضلها، كوكب تانى، حبيبى يا
ويشار إلى أنه كان ضمن حضور الحفل معظم مذيعي نجوم إف إم بقيادة هالة حجازى بالإضافة إلى عدد كبير من رواد المكان.
تعد "الحارة" لـ إسلام الشايب "white advertising" ومحمد طاحون "tactics" من أرقى الخيام الرمضانية بالقاهرة الجديدة ويغلب على روادها أبناء الصفوة والمشاهير من نجوم الفن والإعلام.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. مدحت صالح يحيي سهرة رمضانية بخيمة الحارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.