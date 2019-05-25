كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرنسيسة بيسة الحلقة 19..أمير المصري يخطب "بيسة" في حضور بوسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الحلقة الـ 19 من مسلسل "البرنسيسة بيسة"، للنجمة مي عز الدين والذي يعرض على قناة "الحياة"، بموافقة "مرعى" حجاج عبد العظيم، على زواج "كاظم" أمير المصري، من "بيسة"، ولكن اشترطت عليه أن يحضر معه والدته "شويكار" بوسي، لكي تتم تلك الزيجة.

وبالفعل ذهب "كاظم" من أجل إقناع والدته "شويكار"، التى رفضت فى البداية الذهاب لمنزل العروس فى المنطقة الشعبية، ولكن بعد إلحاح نجلها قررت الموافقة على ذلك الأمر وذهبت معهم لكى تحضر خطوبة نجلها على "بيسة"، وفور دخولها الحارة تتفاجئ بان عائلة العروس قامت بدعوة العديد من أسرتها وأهل الحارة عكس المتوقع والمتفق مع "مرعى".

مسلسل البرنسيسة بيسة" يعرض الساعة 9 مساء على قناة الحياة، وهو تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.