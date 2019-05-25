كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسل زي الشمس الحلقة التاسعة عشر رمضان 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف "عمر" الذي يجسده أحمد السعدني للمرة الثانية بحبه لـ"نور" التي تجسدها دينا الشربيني بعد أن فاجأها بفسخ خطوبته، وجلس معها يستعيد ذكرياتهم في الأماكن التي ذهبوا إليها إلا أنها حاولت الهروب منه أيضا للمرة الثانية.



ويُعرض مسلسل "زي الشمس" خلال شهر رمضان على قناة MBC مصر ،وتدور أحداثه في إطار درامي مثير، حيث تتبع المحامية نور "دينا الشربيني" قاتل مجهول بعد قتل شقيقتها فريدة "ريهام عبد الغفور" وبينما تشتبه نور في كل من حولها. ويُعرض مسلسل "زي الشمس" خلال شهر رمضان على قناة MBC مصر ،وتدور أحداثه في إطار درامي مثير، حيث تتبع المحامية نور "دينا الشربيني" قاتل مجهول بعد قتل شقيقتها فريدة "ريهام عبد الغفور" وبينما تشتبه نور في كل من حولها. يشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل كل من ريهام عبد الغفور وأحمد داوود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.

شهدت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل زي الشمس الذي تقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني، أحداثا هامة حيث