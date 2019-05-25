كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ايمي سالم تنشر مشهد محذوف من مسلسل "طلقه حظ" مع مصطفى خاطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الفنانة إيمي سالم، مشهد محذوف من مسلسل "طلقه حظ"، يجمعها بالفنان مصطفى خاطر، ضمن إحدى حلقات المسلسل.

وظهرت إيمي التي تقوم بدور نرمين، خلال المشهد وهي تعلم مصطفى خاطر الذي يقوم بدور عبد الصبور الرقص ضمن أحداث المسلسل.

وتقوم إيمي خلال أحداث العمل بشخصيه نرمين التي حققت نجاح كبير في النصف الأول من المسلسل وتستمر الشخصيه في الكشف عن العديد من المفاجأت في الحلقات المقبلة.

مسلسل "طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة مصطفى خاطر، ايمي سالم ، أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، ميرنا نور الدين،أحمد ماهر، إنعام سالوسة، محمود حافظ و حسنى شتا ومحمود فارس.