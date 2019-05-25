كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. الحلقة 18 من مسلسل الزوجة 18 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع الفنان حسن الرداد، أن ينال نسبة مشاهدة عالية، بالعمل الدرامي الذي يخوض به السباق الرمضاني الحالي، والذي يحمل اسم مسلسل الزوجة 18.

شهدت أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل الزوجة 18، للنجم حسن الرداد، الذي يقوم بدور «حمزة» مجموعة من الأحداث المثيرة.

وانتهت الحلقة السابعة عشر من مسلسل الزوجة 18 باجتماع زوجات "حمزة" للاتفاق على الترتيبات الخاصة بحفل عيد ميلاده، خاصة بعد أن تسبب "دمنهور" محمود البزاوي في تغريمة مبلغ 6 ملايين جنيه لصالح مصلحة الضرائب، بعد إرساله كشوفات مكاسب وهمية.

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وقامت "ذهب" زوجة "حمزة" بتشغيل أغنية أحمد عدوية "عم يا صاحب الجمال"، وقامت بالرقص عليها برفقة حمزة وزوجاته.

وضمن أحداث حلقة مسلسل الزوجة 18، قامت فريدة "ناهد السباعي" بالتفكير في "حمزة"، بعد أن طلبها للزواج أكثر من مرة، وشاهدت عدة صور له على اللاب توب وهو في الجيم.

مسلسل الزوجة 18، تدور قصته حول حول رجل أعمال شاب يتورط في العديد من المتاعب بسبب عدد زيجاته وعلاقاته الغرامية ويشارك في بطولته ناهد السباعي، وهيدي كرم، ومحمود البزاوي، وسلوى خطاب، وإيناس كامل ونور الكاديكي.. وعدد من الوجوه الصاعدة وهو من إخراج مصطفى فكري.