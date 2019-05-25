كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات خليجية.. تفاصلي الحلقة الـ 19 سلسل حضن الشوك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة 19 من مسلسل "حضن الشوك" المذاع على فضائية "روتانا خليجية" الساعة 8 بتوقيت السعودية، فوز مساعد (إبراهيم الحربي) بمناقصة من إبراهيم (خالد البريكي) هذه المرة.

وتملكت "مساعد" حالة من السعادة بعد فوزه، بينما إبراهيم شك في أحد الأشخاص الذين يعملون معه بالشركة "أسامة" فيقرر أن يتابع أعمال الشركة من جديد ليعرف الحقيقة.

كما تحدث إبراهيم مع زوجته فاطمة (إلهام الفضالة) عن فوز مساعد بالمناقصة وإحساسه بأنه فاز بها بالخبث، وهو ما تشعره به فاطمة أيضًا.

وفرحت مريم أيضًا بفوز مساعد، واستغلت الفرصة واقترحت عليه تزويج مناير، وأخبرته بأن سلوى سوف تحضر عريسًا لها ووافق مساعد على ذلك.