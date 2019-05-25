شاهدوا ليلى غفران: محمد رمضان بنى نجوميته على حساب بنتي بمسلسل ابن حلال

كتب امير فتحي في السبت 25 مايو 2019 01:59 مساءً - عادت وتناولت الفنانة المغربية ​ليلى غفران​ قضية مقتل إبنتها هبة، حيث أكدت أن تلك الفترة كانت الأصعب في حياتها ولم تكن تستطع النوم وعانت من الأرق طوال الوقت.

وأضافت أن الراقصة المصرية فيفي عبده ظلّت تعطيها المهدئات الصيني في عزاء ابنتها، حتى فقدت الوعي، مؤكدة أنها تقدرها كثيرًا، وأن سبب تناولها المهدئات هو أنها لا تستطيع النوم.

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وإنطلاقاً من هذا الموضوع، الذي تحدثت فيه غفران ضمن حلولها ضيفة على برنامج “شيخ الحارة” الذي تقدمه الإعلامية المصرية بسمة وهبة، شنّت هجوماً على الفنان المصري ​محمد رمضان​ مشيرةً إلى أنه بنى نجوميته على حساب ابنتها الراحلة، بعد تجسيده شخصية “حبيشة” في مسلسل “ابن حلال”، والذي ظهر فيه بأنه المتهم البرئ من قتل ابنتها.

وأكدت انها ترفض اي عروض للتمثيل إلى جانبه.