شاهدوا متابع للدكتورة خلود تشبهين القرد.. ورد فعل صادم للأخيرة

كتب امير فتحي في السبت 25 مايو 2019 01:59 مساءً - هاجمت الدكتورة خلود، أحد متابعيها، عقب وصفه لها بالقرد، خلال بثّ مباشر ردّت فيه على أسئلتهم.

وتلقت خلود خلال البث الكثير من التعليقات التي ركزت على جمالها وعلى التغييرات التي طرأت على شكلها. إلا أنها فوجئت بتشبيه أحد المتابعين لها بالقرد.



واستفزها ذلك ودفعها إلى شنّ هجوم على المتابع، فقالت: “يعني أشابهك، يعني أشابهك. قرد اللي يشيلك انشالله”.

وأطلق هذا موجة من التعليقات التي تراوحت بين الدفاع عن خلود والسخرية منها.