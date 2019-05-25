كتب امير فتحي في السبت 25 مايو 2019 01:59 مساءً - هاجمت الدكتورة خلود، أحد متابعيها، عقب وصفه لها بالقرد، خلال بثّ مباشر ردّت فيه على أسئلتهم.
وتلقت خلود خلال البث الكثير من التعليقات التي ركزت على جمالها وعلى التغييرات التي طرأت على شكلها. إلا أنها فوجئت بتشبيه أحد المتابعين لها بالقرد.
واستفزها ذلك ودفعها إلى شنّ هجوم على المتابع، فقالت: “يعني أشابهك، يعني أشابهك. قرد اللي يشيلك انشالله”.
وأطلق هذا موجة من التعليقات التي تراوحت بين الدفاع عن خلود والسخرية منها.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا متابع للدكتورة خلود تشبهين القرد.. ورد فعل صادم للأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.