شاهدوا مسلسل “زي الشمس” يُثير سخريةً واسعةً بين متابعيه.. لهذا السبب!

كتب امير فتحي في السبت 25 مايو 2019 01:59 مساءً - على الرغم من اعتراف المؤلفة والسينارست نجلاء الحديني أن قصة مسلسل “زي الشمس” مأخوذة عن المسلسل الإيطالي Sorelle، وتأكيدها على إعادة معالجة وبناء أحداث وشخصيات العمل، فضلاً عن استبعاد الأفكار والعادات الدخيلة على المجتمع العربي، إلا أن أحداث المسلسل تطابق تمامًا النسخة الإيطالية، منذ الحلقة الأولى وحتى الآن.

وأثار ذلك سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، فعلّقت متابعة قائلةً: “ناقص تقولوا إن بطلة المسلسل الإيطالي متزوجة مطرب وعاملين إعلان فودافون سوا”، بينما علّقت أخرى على تطابق قصة شعر الفنانة دينا الشربيني بطلة مسلسل “زي الشمس” مع بطلة المسلسل الإيطالي، قائلةً: “كارما برضه كانت منكوشة حبيبتي في المسلسل الإيطالي”.

وذكر المتابعون العديد من المشاهد التي تطابق المسلسل الايطالي، مثل الغموض الذي ظهر في المشهد الأول بالعمل الإيطالي عبر إبراز ظهر “إيلينا” قبل اختفائها في الوادي، ذلك المكان الشاهد على مقتلها، انتقالًا إلى نفس الإيقاع بالدراما المصرية من عرض جثمان “فريدة” في النيل حيث مكان قتلها.

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وأيضًا مشهد الحلقة الأولى من مسلسل “زي الشمس”، حيث ظهرت دينا الشربيني وهي تستيقظ من النوم من أجل الالتحاق بعملها كمحققة قانونية في الخارج، الأمر نفسه الذي ظهر في العمل الإيطالي مع “كيارا”.

ونال مسلسل “زي الشمس” نسبة مشاهدة عالية خلال النصف الأول من شهر رمضان في مصر، وتدور أحداثه حول شقيقتين، تُقتل إحداهما، وتبحث الأخرى وهي محامية عن قاتل شقيقتها، وتكتشف على مدار رحلة البحث العديد من الأسرار المتعلقة بحياة أختها الراحلة والتي لم تكن تعرف عنها شيئًا. و”زي الشمس” بطولة دينا الشربيني، ريهام عبد الغفور، أحمد داوود، أحمد السعدني، سوسن بدر ومجموعة من النجوم، وهو من إخراج سامح عبد العزيز وأحمد مدحت. أمّا المسلسل الإيطالي ” Sorelle”، فهو من إخراج سينزياث توريني وإيفان كوترونو، وسيناريو مونيكا راميتا، ومن يطولة آنا فالي ولوريتا غوجي وآنا كاترينا وجورجيو مارشي وإيرين فيري وأليسيو فاسالو، وتدور أحداثه أيضًا حول “كيارا” هي محامية تعيش في روما، بعدما تركت مدينتها “ماتيرا”، بسبب سوء تفاهم خطير مع شقيقتها “إيلينا”، المنفصلة وتعيش برفقة 3 أطفال مع والدتها أنتونيا التي تعاني أعراضًا خفيفة من الخرف. ومع اختفاء “إيلينا” الغامض يجبر كيارا على العودة إلى “ماتيرا” والتصالح مع حبها الكبير الذي انتهى بخيانة لها.