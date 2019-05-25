منتجا مسلسل دقيقة صمت ينأيا بنفسيهما عن كلام سامر رضوان:المسلسل دراميّ بحت وتوظيفه سياسيًا لا يعبّر عن موقفنا

بيان صادر عن شركة “صبّاح أخوان“: إطّلعت شركتا “صبّاح إخوان” و”إيبلا” على موقف الكاتب سامر رضوان ووجهة نظره الشخصيّة حول مُسلسل “دقيقة صمت” والتي وردت عبر مجموعة من الوسائل الإعلاميّة .

وبالتالي تؤكّد ما يلي:

ينأى طاقم العمل وشركتا “صبّاح إخوان” و”إيبلا” وبأنفسهم عن ما ورد على لسان الكاتب سامر رضوان وتؤكّد الجهتان المُنتجتان أنّ إطار المُسلسل دراميّ بحت وتوظيفه سياسياً لا يُعبّر عن موقفهما بأيّ شكل من الأشكال .

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كما أصبح معروفاً للمُشاهدين أنّ مُسلسل “دقيقة صمت” ليس عملاً وثائقياً وقد تمّ تصويره في سوريا وساهمت الجهات الرسميّة مشكورة بتسهيل التصوير والدخول إلى مراكز التوقيف والسجون لإعطاء العمل بُعده الدراميّ الموضوعيّ المطلوب.

لقد حصل هذا العمل كسائر الأعمال الدراميّة على التصريحات اللازمة من الجهات الفنيّة المسؤولة في سوريا، وبالتالي فإنّ مُحاولة إستخدام نجاح المُسلسل من أجل تسجيل موقف هنا أو هناك مُستهجن وغير مُبرّر.

وبالتالي، ستقوم الشركتان بإتّخاذ ما هو مُناسباً من إجراءات للنأي بالنفس عن التصريحات الشخصيّة والسياسيّة لرضوان بما يضمن القيمة والبعد الفنيّ للعمل ويُحافظ على صورتهما وصورة نجوم العمل وطاقمه المهنيّة والمُحترفة.