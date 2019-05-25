سبايس غيرلز تنطلق بجولتها الموسيقية بدون فيكتوريا بيكهام

بعد ان أعلنت فرقة البوب البريطانية سبايس غيرلز لم الشمل وإطلاق جولة موسيقية العام الماضي.

حصل المعجبون بهذه الفرقة الموسيقية على مرادهم مساء يوم الجمعة عندما عادت فتيات التسعينيات وافتتحن أول جولة فنية لفرقتهن في “دبلن” وذلك بعد طول انتظار.

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وحظيت الفرقة على شهرة عالمية وكانت تتكون بالأساس من خمس عضوات هن: فيكتوريا بيكهام (بوش سبايس) وميلاني شيزولم (سبورتي سبايس) وإيما بانتون (بيبي سبايس) وميل بي (سكيري سبايس) وجيري هورنر التي كانت تشتهر سابقا باسم جيري هاليويل (جنجر سبايس).

إلا ان الفرقة عادت باستثناء فيكتوريا بيكهام التي تمنت ”حظًا طيبًا للفتيات“ عبر حسابها على انستغرام يوم أمس الجمعة.

وتشمل الجولة الموسيقية للفرقة 13 حفلاً على مدى الأسابيع القليلة المقبلة بدءاً من دبلن يوم أمس الجمعة قبل إحياء حفلات في مدن بأنحاء بريطانيا.