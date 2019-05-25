نجلاء بدر تنهار في مقلب هاني رمزي: "كان نفسي أخلف"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سيطرت حالة من الذعر والخوف على الفنانة المصرية نجلاء بدر، وصلت إلى البكاء بعد أن وقعت في الفخ الذي نصبه لها الفنان هاني رمزي بمساعدة الإعلامية بوسي شلبي في الحلقة التي أذعيت، الجمعة، في برنامج "هاني في الألغام" على قناة "الحياة".

وفي بداية الحلقة تحدثت نجلاء عن عشقها للسفاري، قبل أن تنطلق في رحلة السفاري.

إلا أنها أصيبت بحالة من الهلع والخوف، مع انطلاق الرحلة وزيادة السرعة، وزاد قلقها عقب طلب الفنان هاني، من السائق زيادة السرعة أثناء وجودهما بالصحراء.

وتوسلت الفنانة نجلاء بدر لسائق السيارة من أجل الامتناع عن الاستماع إلى توجيهات هاني رمزي، قائلة: "أبوس إيدك يا بسيوني ملكش دعوة بيه".

ووسط حالة من الذعر، قالت بدر: "يا نهار إسود سيبك منه بلاش تعمل اللي بيقول عليه، والنبي يا بسيوني أبوس إيدك بلاش".

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ودخلت "نجلاء" بنوبة صراخ بعد علمها بأن السيارة التي تستقلها وقعت في مكان مزروع بالألغام، وطلبت من السائق العودة، إلا أنه أصر على استكمال طريقه.

وفور ظهور هاني رمزي، بكت نجلاء بدر، بعد عمليات الانفجار التي شهدتها، خاصة موت السائق الذي يقود سيارتها في الرحلة، وعاتبت نجلاء، الكوميديان المصري، قائلة: "قطعت الخلف، كان نفسي أخلف".

وتعتمد فكرة البرنامج، على استدراج الضيوف بواسطة الإعلامية، بوسي شلبي، لإحدى المناطق الصحراوية بالصحراء الغربية، وتحديدًا "سيوه"، ليفاجأ الضيف هُناك بأنه وقع في حقل ألغام، لتبدأ بعدها أحداث المقلب، كما استدرج العديد من المشاهير إلى وسط الصحراء الخالية.

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