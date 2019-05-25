في عيد ميلاد وفاء عامر الـ51.. دافعت عن انتحار ريم البارودي وندمت على مشهد يحمل "إيحاءات...

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعد الفنانة المصرية وفاء عامر، واحدة من أفضل فنانات جيلها، إذ استطاعت أن تصنع لنفسها مكانة خاصة في قلوب الجماهير منذ انطلاقتها الفنية وحتى الآن، إذ شاركت بالعديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية.

حققت وفاء نجاحات كبيرة بسبب التنوع في الأدوار التي قدمتها، وتحتفل وفاء عامر، اليوم الـ 25 من مايو بعيد ميلادها الـ51، وبهذه المناسبة ترصد "فوشيا"، أبرز ما في حياتها الفنية والخاصة، والعديد من التصريحات القوية التي أطلقتها.

مولدها ونشأتها

ولدت الفنانة وفاء عامر في مدينة الاسكندرية عام 1968، واسمها بالكامل وفاء أحمد عبد الغفار عامر، وهي الأخت الكبرى للفنانة آيتن عامر، وتخرجت من كلية الآداب جامعة بيروت العربية، كما التحقت في المعهد العالي للفنون المسرحية، واشتركت أثناء الجامعة بالتمثيل بالمسرح الجامعي بدأت علاقتها بالفن من خلال دورها في مسلسل "الزوج آخر من يعلم" ثم توالت أعمالها.

بدايتها الفنية

بدأت وفاء عامر، التمثيل على مسرح الجامعة وبعده المعهد قبل أن تشارك في أول أعمالها الدرامية وهو مسلسل "السرايا" من إخراج رضا النجار عام 1987.

وفي السنة نفسها شاركت في أول أعمالها السينمائية وهو فيلم بصمات الوهم من إخراج يوسف أبو سيف، وفي عام 1989 شاركت في بنات زينب مع الفنانة الكبيرة زوزو نبيل وعبلة كامل ومن إخراج سامي محمد على.

وتوالت أعمالها الفنية بين السينما والتلفزيون بدءًا من التسعينيات وحتى الآن، حيث تشارك في دراما رمضان الجاري بمسلسل "حكايتي"، الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين صبري.

زواجها

تزوجت وفاء عامر، من المنتج محمد فوزي، منذ بداية تعرفها عليه خلال عمل فني، وأنجبت منه ابنها عمر، مضيفًة في لقاء تلفزيوني: "تعرفت على فوزي أثناء عمل فني معه، وعزم فريق العمل بعد الانتهاء على العشاء لكني لم أحضر، وهاتفني وطلب مني أن أحضر معه هذه العزومة، وبالفعل حضرت معه عند مطعم فول وطعمية اسمه (الجحش)، وبدأت قصة الحب من عند (الجحش) وتطورت العلاقة.

وتابعت: "عندما تزوجت فوزي لم أعلن عن زواجي به؛ لأن في هذا التوقيت كانت شقيقتي ووالدي متوفيين وكان قلبي ممزقًا عليهما، وكان فوزي يقف بجواري في هذا التوقيت، وتم الزواج بعدها دون الإعلان عنه بسبب هذه الظروف، مشيرة إلى أنها لم تقدم معه أعمالاً كثيرة.

فاروق الفيشاوي تكفل بعشائها في بداية مشوارها الفني

قالت الفنانة وفاء عامر، في ندوة لتكريم النجم فاروق الفيشاوي، ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي: "أريد أن أحكي موقفًا مهمًا لا يعرفه الكثيرون في بداية مشواري الفني.، حيث أنقذني النجم فاروق الفيشاوي من ظلم إحدى الفنانات لي وحذرها من إزعاجي بشكل غير مباشر".

وأضافت: "كنت لا أملك أموالًا كافية وكان يحرص على إحضار العشاء لي ولبعض الفنانين مثلي الذين كانوا في بداية مشوارهم الفني، لا أشعر بالخجل من هذه الحكاية لأنه نجم كبير وبيساعد الكل".

أناقة وفاء عامر

تحافظ وفاء عامر، دائمًا على اختيار الإطلالات المميزة التي تمنحها شكلًا أصغر مما هي عليه، كما عرفت بذوقها الرفيع في اختيار إطلالاتها وتنوعها ما بين التصميمات الكلاسيكية والكاجوال، كما تميزت بأنها لا تسير على وتيرة واحدة، وتفضل دائمًا اختيار الأزياء والألوان التي تتماشى معها.

سر غضبها من هذا التصريح

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غضبت وفاء عامر، ولم تتمالك أعصابها، ونهرت الشخص الذي يجسد شخصية "شيخ الحارة" في لقائها ببرنامج يحمل الاسم نفسه، وقالت له: "أنت قليل الأدب"، بعدما تناول الحديث عن انتحار ريم البارودي.

وأوضحت وفاء عامر أن ريم البارودي، كانت تعاني من التعب في المستشفى وقت الإعلان عن العلاقة التي جمعت المطرب أحمد سعد بالفنانة سمية الخشاب، لكن الأمر لم يتطرق للانتحار على الإطلاق.

مشهدها المسيء في نسر الصعيد

قالت الفنانة وفاء عامر، إنها ليس لديها أي علم بشأن تسريب المشهد المحذوف مع الفنان محمد رمضان من مسلسل "نسر الصعيد"، الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي، مشيرة إلى أن ذلك الفيديو مسيء لها وله، ولا يليق بهما لاحتوائه على إيحاءات جنسية.

حذرت ابنها من الغرور

قالت الفنانة وفاء عامر، إن ابنها عمر قرر خوض تجربة التمثيل، مضيفًة: "ابني يحب هذا المجال ورغم أنه يرفض مساعدتي إلا أنني لديّ إصرار على تقديم كل الدعم له".

وأضافت: "عندما كشف عمر عن حبه للتمثيل ورغبته في أن يكون ممثلاً حذرته من شيء واحد، وهو الإصابة بالغرور لأنه مرض يهدم الفنان".

طالبت بإسقاط الجنسية عن عمرو واكد وخالد أبو النجا

أكدت الفنانة وفاء عامر تأييدها الكامل لإلغاء عضوية الفنانين عمرو واكد وخالد أبو النجا في نقابة المهن التمثيلية معبرة عن استيائها الشديد من إساءتهما لمصر بالدول الأجنبية، مضيفًة: "انتظر إسقاط الجنسية المصرية عنهما".

موقف طريف جمعها بشقيقتها آيتن وقت حدوث الزلزال

كشفت الفنانة وفاء عامر، كواليس تربيتها لشقيقتها آيتن عامر في الصغر، موضحًة: "في زلزال 1992 كانت آيتن شايفه النجف بيتهز، وهي كانت مبسوطة وتصفق".

أعلنت عن مرضها النفسي وطبيبها الخاص

قالت الفنانة وفاء عامر: "إننا جميعنا مرضى نفسيون، وأنا بروح لدكتورة نفسية تسمى نيفين زيور، وعلشان المخزون اللي بشوفه والشغل ببقى محتاجه أفضي عند دكتور نفسي".