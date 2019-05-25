دينا الشربيني تتذكر تعرّضها للتحرش عند طبيب نفسي

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""الخليج 365"" من القاهرة: تتواصل أحداث المسلسل الدرامي "زي الشمس" الذي تقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني من خلال شخصية نور. حيث لا يزال لغز مقتل فريدة التي تقوم بدورها الفنانة ريهام عبد الغفور مسيطراً على الأحداث، خاصةً بعدما أفرجت النيابة عن سيف الذي يقوم بدوره أحمد مالك لعدم العثور على دليل يدينه.

وشهدت الأحداث في الحلقات الأخيرة صراعاً مختلفاً. حيث تواصل فريدة ملاحقة نور في أحلامها. وهو ما دفع الأخيرة للذهاب إلى الطبيب النفسي الذي كانت تذهب عنده شقيقتها الراحلة.

وخلال زيارة الطبيب استذكرت نور واقعة تعرضها للتحرش من قبل زوج والدتها وهي طفلة. وهو الحدث الذي رأته فريدة بعينها، ويشكل في سياق الأحداث محطة مهمة تكشف المزيد من الخلفيات عن حياة نور التي تواجه مشكلات كثيرة، بينها محاولة عمر (أحمد السعدني) لاستعادة علاقته معها، بالصور والذكريات القديمة التي كانت تجمعهما.

ورغم الجدل الذي صاحب الكشف عن تفاصيل النسخة الاجنبية المأخوذ عنها، إلا أن الجمهور، لا يزال يعيش على أمل نهاية مختلفة للمسلسل بنسخته المصرية، خاصةً وأن تصوير العمل لا يزال جارياً حتى الآن.