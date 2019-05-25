زياد يوسف يهدي وزيرة الثقافة مخطوطته للدكتوراه في حفل الثقافة الجماهيرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان الشاب زياد يوسف في حفل توزيع جوائز المهرجانات الختامية للهيئة العامة لقصور الثقافة والذي اقيم برعاية الاستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وبحضور الاستاذ الدكتورعبد العزيز قنصوة محافظ الاسكندرية وقد شهد الحفل الدكتورأحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وكذلك رئيس المهرجانات المخرج المسرحي الكبير هشام عطوة نائب رئيس الهيئة .
شارك يوسف في الاحتفال لكونه أحد أعضاء لجنة التحكيم بمهرجان التجارب النوعية وقام بإلقاء توصيات لجنة التحكيم وقد حرص يوسف علي إهداء المخطوطة والتي نال عنها درجة الدكتوراه في فلسفة الفنون فهو الي جانب عمله كممثل فهو أحد أعضاء هيئة التدريس بأكاديمية الفنون.
ويقول يوسف عن ذلك : كنت حريص كل الحرص علي إهداء معالي وزيرة الثقافة رسالة الدكتوراة الخاصة بي تعبيرا عن فخري بها كأحد أهم رموز الثقافة المصرية ولكونها فنانة وعازفة عالمية وكذلك لأعبر لها عن شكري وامتناني لكل ما تبذله من جهد لدعم جيل الشباب الذي أنتمي إليه سواء علي المستوي العلمي أو العملي ففي عهدها شهدنا حراكا مسرحيا لم نشهده من قبل وتولي الشباب مناصب قيادية كانت حكرا علي جيل معين.
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