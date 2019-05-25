فن ومشاهير

محمد هنيدي يسخر من حجاب أحمد فهمي والأخير يرد عليه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر الفنان الكوميدى محمد هنيدى، من صورة للفنان أحمد فهمى بسبب ارتداء الأخير للحجاب ضمن أحداث مسلسل "الواد سيد الشحات"،  على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، وكتب تعليق على الصورة:"مبروووك يا فهمي ... أحلى كتير في الحجاب .. المهم يكون عن اقتناع".

سخرية محمد هنيدى لأحمد فهمى من ارتداء للحجاب في مسلسل مسلسل الواد سيد الشحات
سخرية محمد هنيدى لأحمد فهمى من ارتداء للحجاب في مسلسل الواد سيد الشحات

 

وبالطبع لم يقف فهمي صامتا أمام سخرية هنيدي فقرر أن يرد عليه هو الآخر وكتب: "يعني ماباركتليش على المسلسل وبتباركلي علي الحجاب".

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يذكر آن مسلسل "الواد سيد الشحات" بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن وهو من إنتاج شركة "سينرجي"، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي.

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