شكرا لقرائتكم خبر عن ريم البارودي تثير الجدل بتصريحات نارية مع فجر السعيد في برنامجها " غبقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت الفنانة ريم البارودي الجدل من جديد بمجرد ظهورها مع الاعلامية الكويتية فجر السعيد في برنامجها " غبقة سكوب " وصرحت ريم خلال البرنامج بتصريحات نارية عن طليقها أحمد سعد وعن محمد رمضان ودافعت عن سمية الخشاب .

وقالت خلال حوارها مع فجر السعيد : أحمد سعد ما يتبكيش عليه كما هاجمت بسمة وهبي وعاتبتها عبر البرنامج لما فعلته معها خلال استضافتها لاحمد سعد وسمية الخشاب فقد ظلمتها وتجنت عليها .

وقالت ريم خلال الحوار عن أحمد سعد : "هو طالع ياخد تاره، وزي ما أنا طلعت مع شيخ الحارة هو طلع، لكن الناس شافت إن اللي عمله مش حلو، حتى لو اتجوزتني يوم عيب تقول كده ".

وقالت أيضا عن محمد رمضان : "اشتغلت معاه في مسلسل" إحنا الطلبة" وهو يستاهل الخير ويستاهل النجومية على مساحة الوطن العربي، بيشتغل على نفسه وبيحب الفن وولاد أختي بيحبوه وحافظين أغانيه" وعن اتهامه بالغرور، قالت "ريم": "مش مغرور، لما بشوفه بيتعامل باحترام وبتمنى له الخير".

Advertisements

ومن ضمن الحديث الدائر بين ريم وفجر السعيد انتقاد الأخيرة لسمية الخشاب وتهكمها عليها حينما قالت : "في ممثلة، قالت إنها هتتكلم في 3 حلقات بـ 3 أسعار مختلفة، لما عرضنا عليها تطلع معانا".

وطلبت "ريم"، من مقدمة البرنامج الإفصاح عن اسم هذه الممثلة،وقالت "فجر": "أول حرف هو سمية"، لتتبادل الضحكات مع "ريم"، حيث ترجتها الأخيرة أن تكف عن الحديث عن هذه الممثلة: "كويس كده بلاش الحرف التاني".

وكانت حربًا كلامية اندلعت بين سمية الخشاب وريم البارودي بعدما ارتبطت الأولى بأحمد سعد طليق الثانية، قبل أن تنفصل "الخشاب" عنه.