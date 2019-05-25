شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما يستحدث منصة لفنون الحكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المخرج أسامة رؤوف رئيس مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما أن المهرجان في دورته الثالثة سوف يستحدث منصة جديدة لفنون الحكي بالإضافة لعروض المونودراما.

وأضاف رؤوف: الحكواتي ينتمي إلي فنون الآداء الفردية التي تنتمي إليها عروض المونودراما وأحيانا يكون هناك عروض مونودراما تاخذ من الحكي شكلاً للآداء وأيضا قد يقدم الحكواتي أحيانا حكايات تتلامس مع المونودراما ومن هنا أطلقت منصة الحكواتي داخل مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما.

يذكر أن الدورة الثانية من المهرجان قد أقيمت في شهر فبراير الماضي برعاية معالي وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم و شارك فيها أكثر من 10 عروض من دول مختلفة من العالم منها الجزائر و فرنسا الأردن السعودية ليبيا وغيرها كما قدم المهرجان مجموعة من الورش الفنية ضمن فعاليات الدورة الثانية في مختلف عناصرالمونودراما وكان رئيس لجنة التحكيم الدكتور سامح مهران وعضوية كل من الناقد الكبير محمد الروبي والفنان العراقي باسم قهار وستكون الدورة الثالثة في شهر فبراير 2020 .