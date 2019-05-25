شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة ١٩ من "قمر هادي" .. هاني سلامة يكتشف أن شقيقه وراء كل ما يحدث له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دارت أحداث الحلقة ١٩ من مسلسل "قمر هادي " حول اكتشاف نزاع قديم بين عصام أبو المكارم "محسن محي الدين" وكمال أبو المكارم "هادي الجيار" ، علي عضوية مجلس الشعب، لولا تدخل هادي وإقناع عمة كمال بالتنازل عن الترشيح علي مقعد مجلس الشعب الذي كان متمسك به .

وانتهت أحداث الحلقة عندما كان هادي أبو المكارم " هاني سلامة" يجلس مع هنا "مريم حسين" ودخل والدها وكشف له تفاصيل كل ما يحدث لهم وأن شقيقه عصام " محسن محي الدين" وراء كل تلك الأحداث، تم ذلك عن طريق قيامة بعرض فيديو لشقيقه عصام "محسن محيى الدين" وهو يتفق على ذلك وانتهت الأحداث قبل استكمال الفيديو ورد فعل هادي وهذا ما تكشف عنه الحلقة المقبلة.

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يذكر أن مسلسل "قمر هادي"، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز،، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة: هاني سلامة وداليا مصطفى، ويسرا اللوزي، ومحسن محيي الدين، ونورهان ومريم حسن، وهادي الجيار وحمزة العيلي ومؤمن نور وهاجر عفيفي وآية سسينرجيماحة ومحمد علاء وعزوز عادل وهايدى رفعت، وكريم سرور وياسمين ورحاب عرفة، وآخرين.