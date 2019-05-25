شكرا لقرائتكم خبر عن سيلفستر ستالون : لم أتوقع أبدا أن أنجح في مهنة التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الممثل الأمريكي ونجم أفلام الحركة سيلفستر ستالون لجمهوره من عشاق السينما في مدينة كان الفرنسية إنه لم يتوقع أن ينجح في السينما بسبب حادث وقع له عند مولده وتسبب في عدم وضوح مخارج الكلمات لديه لكنه أصبح الآن أحد أشهر رموز هذا الفن.

وذاع صيت ستالون (72 عاما) في عام 1976 بعدما حصل فيلمه الشهير"روكي" الذي يدور في أجواء حلبة الملاكمة على جائزة أوسكار ليصبح بعدها أحد أهم نجوم أفلام الحركة في هوليوود عبر سلسلة أفلام "روكي" و"رامبو".

لكن ستالون قال إنه عندما كان في بداياته المهنية كانت إعاقته الكلامية تربك المخرجين وزملائه من الممثلين مثل بطل فيلم "ترميناتور" أرنولد شوارزنيجر.

وقال ستالون أمس الجمعة أثناء حضوره مهرجان كان حيث وجهت له دعوة للحديث عن مشواره الفني "لم اعتقد أبدا أنني (سأمتهن التمثيل)".

وأضاف "عندما كنت أحاول الحصول على وظيفة في الإعلانات كان المخرج يقول لي ’ماذا تقول؟ بأي لغة تتحدث؟’"

واستكمل "علمت مدى سوء الوضع عندما قال لي أرنولد شوارزنيجر أنت تتحدث بلكنة، عندها قلت له عذرا، أنا أتحدث بلكنة؟ هذا صحيح يا أرنولد وربما ينبغي أن أفتح مدرسة لدروس الحديث وسيكون الأمر ممتازا".

وأصبحت إعاقة ستالون الكلامية الآن أحد أهم سماته المميزة إلى جانب بنيته الجسدية القوية.

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وقوبل الممثل والمخرج بحفاوة شديدة عند وصوله إلى كان أمس الجمعة.

وتحدث ستالون أيضا عن أشهر أدواره في السينما.

وقال "يتناول فيلم رامبو الجانب المظلم بشدة من الطبيعة التي يحيا بها الكثير من الناس للأسف لأنهم يشعرون بالعزلة".

ويجسد ستالون في هذا الفيلم شخصية محارب شارك في حرب فيتنام ويكافح للتكيف مجددا مع الحياة المدنية.

وعن سلسلة أفلام روكي قال ستالون "روكي مختلف، إنه أكثر تفاؤلا ويدرك أنه ليس شخصا مميزا لكنه يحاول أن يكون كذلك".

وتقدم السلسلة شخصية روكي بالبوا الملاكم الأمريكي من أصل إيطالي الذي ينتمي لطبقة عاملة ويشق طريقه نحو الشهرة.