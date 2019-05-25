أشرف عبدالباقي يعلن افتتاح موسم جديد من "جريما في المعادي" بعيد الفطر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– هاني صابر:
أعلن الفنان أشرف عبدالباقي عن افتتاح موسم جديد من عرض "جريما في المعادي.. مسرحية كلها غلط" في عيد الفطر المبارك.
وأكد عبدالباقي، أن العرض المسرحي سيُقام أول أيام عيد الفطر على مسرح الريحاني بوسط البلد، لافتًا إلى أنها مسرحية كوميدية بشكل مختلف.
ونشر فيديو عبر حسابه على "انستجرام"، معلقًا: "جهزوا نفسكم لموسم جديد من مسرحية كلها غلط.. جريما في المعادي، انتظرونا أول أيام عيد الفطر على مسرح الريحاني بوسط البلد، مسرحية كوميدية بشكل مختلف من تدريب وإخراج أشرف عبدالباقي".
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