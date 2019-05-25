خالد الصاوي يستعد لتصوير "الشنطة" مع تامر عبدالمنعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف الفنان تامر عبدالمنعم، عن تعاقد شركته "ماركيز هاوس" مع الفنان خالد الصاوي، على بطولة فيلم "الشنطة"، والذي من المقرر بدء تصويره بعد انتهاء الشهر الكريم وعيد الفطر المبارك.

وأكد تامر في بيان صحفي أنه جاري التعاقد مع باقي الفنانين للمشاركة في بطولة العمل أمام الصاوي.

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"الشنطة" تأليف تامر عبدالمنعم وإخراج مازن الجبلي، وتدور أحداثه في قالب تشويقي كوميدي، ومن المقرر تصويره بين القاهرة ودبي .

يُذكر أن أخر أفلام تامر كان الجزء الثاني من فيلم "المشخصاتي" الذي قام بتأليفه وشارك في بطولته مع مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم "يوسف شعبان، إيمي سالم، محمد لطفي، وأحمد عبدالوارث".