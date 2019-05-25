رامز جلال يطرح "أفيش جديد" لـ"سبع البرمبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشر الفنان رامز جلال ثاني الإفيشات الرسمية لفيلمه الجديد "سبع البرمبة"، الذي ينافس به في عيد الفطر المقبل.

وعلق رامز على الأفيش قائلا: "بِاسْم الله. توكلنا علي الله. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر. سبع البرمبة فيلم العيد، والله المستعان".

كان رامز قد نشر الأفيش الأول، وظهر فيه وهو نائم ويحمله 3 شخصيات أخرى يظهر بها في الفيلم، لكن الأفيش الجديد ظهر به الفنانون بيومي فؤاد ومحمد ثروت ومحمد عبدالرحمن.