بالفيديو: الفنان الكويتي خالد أمين يكشف سر عزوفه عن الزواج

روى الفنان الكويتي المعروف خالد أمين أسباب عزوفه عن الزواج وعدم ورود هذه الفكرة في مخطط حياته في الوقت الراهن، بعد مواجهته في لقاء تلفزيوني عن موعد توديعه العزوبية.

وقال الفنان الشاب خلال لقائه مع الإعلامية نورة عبد الله في برنامج ”سراي“، إنه ”لا يفكر الآن بالزواج أو حتى تأسيس أسرة“، مبينًا أنه لا يبحث أصلًا عن زوجة لانشغاله واهتمامه بأمور أخرى منها العمل والسفر وممارسة هواياته المفضلة كالصيد.

وأجاب عن سؤال مقدمة البرنامج الذي تعرضه قناة atv حول الوقت الذي سيودع فيه العزوبية واصفة إياه بـ ”أشهر عازب“ ليجيبها ممازحًا بأنه ”ليس العازب الوحيد وهناك كثير من النساء العازبات“.

وأضاف خالد في لقائه الذي عرض مساء الجمعة، أن والدته كسائر الأمهات تتمنى أن تراه عريسًا، إلا أن الزواج ليس همه الأكبر حاليًا، مبينًا أن الأهم هو الارتباط بشريكة تشاطره ويشاطرها أمورًا كثيرة بالحياة.