شاهد: البرامج الفنية “تتصارع” على الضيوف.. وعائشة عثمان تردّ على مهاجميها

تتطوّر طبيعة البرامج الحوارية بشكل ملحوظ من الأسئلة الفنية التقليدية إلى الأسئلة الشخصية، وكشف الفضائح المستورة. ورغم توقف غالبية البرامج الفنية في رمضان، إلا أن الصراع على الشاشات المصرية ينحصر حاليًا بين برنامجين فنيين، والثالث لم يُعرض لأسباب غير معلنة، وهو برنامج “توأم روحي” لنيشان، حيث صوّره كاملاً في لبنان قبل حلول الشهر الفضيل. البرنامج الأول هو “شيخ الحارة” الذي تُقدّمه بسمة وهبة، وهو عمل تلفزيوني حواري يقوم على محطات عدّة من حياة الضيف، بالطبع مع بعض الأسئلة الجريئة التي تُحضّرها المقدّمة.

في المقابل، لفت هذا العام حضور المقدّمة التونسية عائشة عثمان بوجبل في المنافسة في مصر بعد توليها تقديم برنامج “عائشة شو”، لكن اللافت أن “عائشة شو” يستضيف نجومًا من الصف الأول كان من بينهم أصالة نصري وغادة عبدالرازق وصابر الرباعي ونوال الزغبي. أما “شيخ الحارة” فيقتصر ضيوفه على بعض أبطال الدراما المصرية.

وتعرّض “عائشة شو” للكثير من الانتقادات بسبب أداء المقدّمة وأسلوبها الحواري الجامد. لكن في المقابل، تنتشر أخبار أن الضيوف يتقاضون أموالاً كبيرة لقاء حضورهم المقابلة من دون الاهتمام باسم المحاور أو طريقة حواره. وعلّقت بسمة وهبة على هذا الموضوع عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “بعد الأسعار اللي راحوا بيها الضيوف المبالغ فيها، مش عارفة أجيب ضيوف، طالع عيني بميزانية ملاليم والتاني ملايين”. وتابعت “المحطة الصراحة مش منتجة، زوجها اللي بينتج لها وربنا يوفقها ويوفقني”.

ودفع ذلك الإعلامية عائشة عثمان للردّ من خلال تصريح صحفي، على أن ما يُروّج حول تمويل زوجها لبرنامجها ”عايشة شو” لا صحة له. وأوضحت عائشة أن القناة المصرية اتصلت بها وعرضت عليها البرنامج وتم تأجيل تصويره لمشاكل في الإنتاج، ثم تم التعاقد مع قناة منتجة ثانية وتم تصويره، قائلةً: ”لو كان البرنامج بأموال زوجي كما قيل لما انتظرت لفترة طويلة ولما اضطررنا لتدخل قناة منتجة ثانية”.

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وواجهت عائشة انتقاداتٍ عدة من المتابعين في أول ظهور لها على الشاشة المصرية، مثل أنها تفتقد للكاريزما، وأيضًا اتهمها البعض بتقليد الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني. يُشار إلى أن عائشة حصلت على ماجستير بحوث في العلوم السياسية من جامعة باريس، وتخصّصت في الجغرافيا السياسية للإعلام، وعملت كمقدّمة برامج إخبارية في قناة “حنبعل” التونسية وقدّمت برنامجًا سياسيًا بعنوان “هكا نعيش” يواكب تطلعات السياسيين والجانب الإنساني في حياتهم.

كما قدّمت برنامج “عايشة” وهو برنامج ثقافي فني، و”مع عائشة” على قناة التاسعة التونسية واستضافت نخبةً من نجوم الفن في الوطن العربي.

ويُذكر أن عائشة زوجة للمنتج ورجل الأعمال التونسي أيمن بوجبل، ولديها منه ابنهما آرام، كما تنتظر مولودها الثاني خلال الأشهر المقبلة.