شاهد.. محمد هنيدي يسخر من حجاب أحمد فهمي.. والأخير يرد

سخر الفنان محمد هنيدي، بطريقة كوميدية من صديقه الفنان أحمد فهمي بعد ظهوره بالحجاب في أحد حلقات مسلسله الجديد "الواد سيد الشحات"، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

وكتب "هنيدي" على الصورة قائلًا: "مبروووك يا

فهمي.. أحلى كتير في الحجاب.. المهم يكون عن اقتناع".

ليرد فهمي قائلًا: "يعني ماباركتليش على المسلسل وبتباركلي على الحجاب".

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بينما رد "هنيدي" قائلًا : "لا ثواني أنت عامل مسلسل؟".

ويذكر أن "الواد سيد الشحات" يكتبه مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك فى بطولته محمد عبدالرحمن "توتا"، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على الحلقات مثل أكرم حسنى، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، محمد ثروت.