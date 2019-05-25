هنأت الفنانة مها أحمد، زوجها الفنان مجدي كامل بمناسبة تنصيبه سفيرًا للنوايا الحسنة، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". ونشرت مها صورة الشهادة وعلقت عليها قائلة: "مبروك زوجى العزيز تنصيبك من سفراء النوايا الحسنة للجمعيات المدنية التابعة الخارجية المصرية شكرا معالى الدكتورة سناء شريف وسيادة اللواء محمد الشهاوى والدكتورة هبة الشويخ". ويذكر أن الفنانة مها أحمد كانت استملت شهادة التنصيب بدلًا من زوجها الفنان مجدي كامل نظرًا لانشغاله بتصوير مسلسل "حدوتة مرة" خلال هذه الأيام. Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد تنصيب مجدي كامل سفيرًا للنوايا الحسنة.. مها أحمد: مبروك زوجي العزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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