الليلة.. ياسمين الخطيب ضيفة بسمة وهبة في "شيخ الحارة"

تحل الكاتبة والإعلامية ياسمين الخطيب، مساء اليوم، السبت، ضيفة الموسم الثالث من برنامج "شيخ الحارة" للإعلامية بسمة وهبة، في السابعة إلا ربع مساء، على فضائية "القاهرة والناس".

ويشار إلى أن "شيخ الحارة" برنامج حواري تقدمه الإعلامية بسمة وهبة للسنة الثالثة

على التوالي، وتستضيف في حلقاته عددًا من مشاهير الفن والسياسة والرياضة والإعلام، وينقسم البرنامج إلى 3 فقرات على مدى ساعة واحدة، وتتطرق بسمة فى الحوار عن تساؤلات مثيرة للجدل فى حياةضيوفها.

وكانت أولي حلقات البرنامج قد حقق نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي. والتى استضافت فيهم الراقصة دينا والنجم أحمد آدم وآيتن عامر وأحمد سعد وإبراهيم سعيد والمحامي سمير صبرى وسمية الخشاب وهو ما أدى إلي زيادة نسب المشاهدة علي قناة القاهرة والناس والتي وصلت إلي ٦٨ مليون وفقا لموقع social blade.