كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. أبرز أحداث الحلقة الـ 19 من مسلسل سوبر ميرو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاعت النجمة إيمي سمير غانم، أن تنال عدد مشاهدات عالية بالعمل الدرامي الذي تخوض به السباق الرمضاني الحالي مسلسل سوبر ميرو والذي يعرض على فضائية "صدى البلد".

حيث شهدت الحلقة 19 من مسلسل سوبر ميرو تعرض منزل "هدهد"، للهجوم من قبل يابانيين، حيث سألوا عن "هوشي نامي"، زوجة "هدهد"، لكن لم يكن في المنزل سوى "بلبل فخر العرب"، ما دفعهم إلى ضربه في مؤخرة رأسه وإفقاده وعيه، وذلك خلال أحداث الحلقة الـ19 من مسلسل "سوبر ميرو".

أما "سوبر ميرو"، فقد استمرت في تصوير الحملة الإعلانية لإحدى شركات العصائر، كما أوقفت 3 بلطجية في منطقتها عن القيام بأعمالهم المنافية للقانون.

مسلسل سوبر ميرو تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، وإخراج وليد الحلفاوي، وبطولة إيمي سمير غانم مع عدد من النجوم، أبرزهم، حمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وملك قورة، ومحمد محمود، وأحمد سلطان، بالاشتراك مع النجم الكبير سمير غانم، والفنانة القديرة إنعام سالوسة.