كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض الحلقة الجديدة من البرنسيسة بيسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"مسلسل البرنسيسة بيسة" تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة مي عز الدين، وبوسي، وأمير المصري، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وايمان السيد، حجاج عبدالعظيم، وحسام داغر، وسامى مغاوري، وضياء الميرغني ومشاركة أوس أوس وأحمد فتحي كضيوف شرف.



تذاع الحلقة العشرين من مسلسل البرنسيسة بيسة، مساء اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساءا ويعاد في الخامسة والنصف صباحا.