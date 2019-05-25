كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. التفاصيل الكاملة للحلقة العشرون من مسلسل حدوتة مرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاعت الفنانة غادة عبد الرازق، أن تنال عدد مشاهدات عالية، لعملها الدرامي الذي تخوض به السباق الرمضاني الحالي، وهو مسلسل حدوتة مرة.

شهدت أحداث الحلقة العشرون من مسلسل حدوتة مرة، أحداث مثيرة فى إطار درامي تشويقي، خاصة عند زيارة "مُرة" لعائلة "زكريا" الذي يجسده محمد مهران، وتقابل والدته "حنان"، وتهددها بقتل ابنها "كريم" إذا لم يبتعد عن "رنا".

و "رنا" تصطدم بمروة الرافضة لزواجها من "زكريا"، وتسألها عن مصلحتها في رفض زواجها منه وسبب كرهها لها.

"ماجي" فتاة الليل التي أوقعت بين "أحمد" - كريم محجوب، ضمن أحداث مسلسل حدوتة مرة وخطيبته دينا تعترف للمحامي نبيل أبو المكارم، بتحريض عماد رجائي المحامي المقال من مكتبه لها لتلفيق الخيانة بنجله أحمد، ويطلب منها أن تتصل بعماد لتطلب منه مبلغ من المال.

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يفاجئ عماد، خلال أحداث الحلقة 20 من مسلسل حدوتة مرة عند وصوله لمكان المقابلة بوجود نبيل أبو المكارم في انتظاره ويواجهه بخيانته، ويهدده بشطبه من النقابة.

عماد يرد التهديد لنبيل أبو المكارم بفضحه أمام عائلته بزواجه من فيفي الراقصة إذا ما حاول تلفيق تهمة له.

مسلسل حدوتة مرة بطولة النجمة غادة عبد الرازق، وعبد الرحمن أبو زهرة، ومجدى كامل، ومحمد شاهين، وهاجر محمد، وسلمى أبوضيف، ومفيد عاشور، وإخراج ياسمين أحمد، ويتم عرضه على قنوات النهار والقاهرة والناس وLPC.

مسلسل حدوتة مرة عمل درامي من بطولة غادة عبد الرازق، يروي قصة مُرّة، زوجة فلاح تتمتع بجمال باهر وطموح لا حدود له، تجد نفسها مضطرة إلى بيع أطفالها مقابل المال إلى رجل ثريّ غامض، وتتتابع أحداث القصة عبر السنين مارّة بمدن مختلفة حيث تسعى مُرّة خلف أطفالها في محاولات للعثور عليهم.