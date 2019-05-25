كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحلقة التاسعة عشر مسلسل هوجان رمضان 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحضر الشرطة إلى منزل كمال اللباد، بعد إبلاغ لطفى الحراق، عن رمضان الوردانى، الذى هرب من السجن وله ثأثر عن هوجان، حيث أراد لطفى التخلص من الاثنين ولكن هوجان يتركه يغادر المكان بعدما أبلغه بأن يعرف والده وأن كمال هو من قتله

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ويشارك محمد إمام فى بطولة المسلسل كل من الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".

شهدت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل هوجان للفنان محمد إمام، أحداثا مثيرة حيث