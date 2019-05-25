سلافة معمار قامة في الدراما وقمر في حرملك

متابعة بتجـــــــــــرد: لا يمكننا الاستمتاع بالموسم الرمضاني دون الحضور الطاغي للنجمة السورية سلافة معمار، والتي لم تخيب ظن جمهورها على الإطلاق في كافة الأدوار التي لعبتها طوال مسيرتها الفنية، فإلى جانب ما تملكه من جمالٍ خاص، تحمل سلافة معمار موهبةً فريدة ومميزة، تجعلها في تصنيفٍ مختلف عن معظم نجوم العالم العربي، لتكون قامةً فنيةً حقيقية، ومدرسةً في التمثيل.

ومن الأدوار التي لعبتها معمار هذا العام، كان دور قمر كبيرة الخان في مسلسل حرملك الذي تنتجه شركة كلاكيت ويخرجه تامر إسحق، العمل ضم مجموعةً كبيرة وهامة من النجوم السوريين والعرب، وربما يصح القول إنه كان العمل الأضخم لهذا العام.

وبالعودة إلى نجمتنا، فقد بدأنا وللأسف بجملةٍ من الشكوك عند قراءة ملخص العمل ومعرفة لمحةٍ عن شخصية قمر، وذلك لما كان بتصورنا أن يكون شكلاً من أشكال التكرار في الأداء بالنسبة للفنانة سلافة معمار، كنجمةٍ عملت في عدة أعمال من البيئة الشامية سابقاً، والأعمال الفنتازية على حدٍ سواء، لكن وكعادتها، ومنذ المشاهد الأولى لشخصية قمر، دحضت معمار هذه الشكوك، وأزالتها تماماً، وبقيت على مقدراتها العالية في جعل كل شخصيةٍ تلعبها فريدةً وخاصة، تجعلك تنخرط بالمشاهدة ناسياً أي دورٍ آخر لها.

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أما عن شخصية قمر، فهي وكما أشرنا سابقاً كبيرة الخان في دمشق، وهذا ما فتح لها أبواب علاقاتٍ مختلفة مع الشخصيات المتنفذة في المدينة، وجعلها هدفاً مشروعاً للبريطانيين من جهةٍ للتجسس عن أحوال السلطنة، وللحكمدارية لمعرفة أحوال العباد وأسرارهم، ما حول الخان إلى مركز للأحداث وتطوراتها. كما تظهر علاقة قمر الشائكة بالجواري العاملات في الخان، وبنساء الحرملك، إلى جانب صراعها مع حنة (درة) الذي يبدو أنه سينقلب عليها شراً في الحلقات القادمة.

معمار أقنعتنا في لحظاتٍ كثيرة بالشر الذي تحمله قمر، وفي لحظاتٍ أخرى بصلابتها وقوتها، وغيرها جعلتنا نتعاطف معها ونصدق أكاذيبها وألاعيبها، حتى لا يمكن للمشاهد ان يتخيل نجمةً أخرى تلعب هذا الدور وتستطيع تقديم أداءٍ بمثل هذا الاتقان وهذه الدقة، فلا تبالغ سلافة معمار في انفعالات الشخصية، بل تبقيها سلسةٍ، ولا تغالي بالتركيز على جمالها، بل تشد أنظارنا طوال الوقت بإمساكها بمفاتيح الشخصية وخطوطها، لتكون كما عهدناها دوماً، نجمةً أولى بامتياز.