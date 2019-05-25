إميليا كلارك تصدم جمهور “صراع العروش”: رفضت بطولة هذا الفيلم بسبب مشاهده الجريئة!

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت النجمة البريطانية إيميليا كلارك نجمة “صراع العروش”، أنها رفضت دور البطولة في فيلم “خمسين درجة من الرمادي Fifty Shades of Gray” بسبب مشاهد العري فيه، بحسب ما أفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وكانت إميليا كلارك، البالغة من العمر 32 عامًا، اشتهرت بأداء مشاهد العري خلال مواسم “صراع العروش” الشهيرة، وهو ما جعل تصريحها مثيرًا لسخرية الكثيرين من معجبيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثنت “إيميليا” على المخرج سام تايلور جونسون ووصفته بالساحر، ولكنها قالت إنها لم تكن ترغب في الظهور عارية أمام الكاميرا مرة أخرى، بعد “صراع العروش”، مضيفة: “إنه أمر مزعج مثل الجحيم، وأنا سئمت وتعبت منه لأنني فعلت ذلك من أجل الشخصية”.

ووقع اختيار المخرج في النهاية على داكوتا جونسون للقيام بدور البطولة، وحقق الفيلم الذي عرض في 2015 أرباحًا وصلت إلى 166.2 مليون دولار في أمريكا الشمالية وإلى 404.8 في بقية أنحاء العالم، رغم أن ميزانيته تتجاوز 40 مليون دولار.