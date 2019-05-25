هكذا سخرت زينة من نفسها أثناء الصيام

متابعة بتجــــــــــــرد: شاركت الفنانة زينة جمهورها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو “إنستقرام”، بصورة ظهرت من خلالها في أحد المطاعم وسخرت من نفسها.

وعلقت “زينة” على الصورة وقالت: “وده بقى لما تقعد في مطعم وأنت صايم والأطباق فاضية قدامك وعينك هاتطلع على الأكل اللي نازل لناس تانية، أنا بتقطع من جوايا”، وتفاعل معها الكثيرون من محبيها وظلوا يمازحونها بتعليقاتهم على الصورة.

الجدير بالذكر أن “زينة” انتهت من تصوير فيلمها الجديد “كل سنة وأنت طيب”، والذي كان يحمل اسم “نصب تذكاري”، وتشارك في بطولته مع تامر حسني، وخالد الصاوي، وعزت أبو عوف، ومن إخراج سعيد الماروق.

يشار إلى أن “زينة” حققت نجاحًا كبيرًا في الموسم الرمضاني الماضي، من خلال مسلسلها الدرامي “ممنوع الاقتراب أو التصوير”، الذي عرض عبر قناة “روتانا دراما”، وشاركها البطولة كل من نسرين أمين، وفتحي عبد الوهاب، ومي القاضي، وأحمد فؤاد سليم، وآخرين، وهو من تأليف محمد الصفتي، وإخراج زياد وشاحي.