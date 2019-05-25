سيلفستر ستالون يفجر مفاجأة عمرها 44 عاما

متابعة بتجــــــــــرد: صدم أسطورة هوليوود وممثل الحركة الأمريكي الشهير “سيلفستر ستالون” 72 عامًا، جمهوره عندما توجه إلى “إنستقرام” لمشاركة متابعيه خبر الاحتفال بسلحفتيه “كاف ولينك” اللتين بلغتا من العمر الآن 44 عامًا.

وكتب “ستالون” أن حيواناته الأليفة التي احتفظ بها في منزله، تعيش معه منذ مشاركته في فيلم “روكي” عام 1977، وهو الفيلم الذي ترشح عنه لجائزة أفضل ممثل رئيسي في مهرجان الأوسكار، وكتب النجم العالمي: “مع رفاقي الأصليين من “روكي”.. كاف ولينك الآن نحو 44 عامًا!”.

في آخر مرة شوهدت السلحفتان حينما ظهرتا على الشاشة الفضية في دراما الملاكمة “Creed II” في عام 2018، واندهش الكثيرون بمعرفة أن هاتين السلحفتين لـ”روكي” وشعروا بالصدمة لأنهما ما زالتا على قيد الحياة.

كتب أحد المتابعين: “بطريقة ما يجعلني أشعر أنني بحالة جيدة خبر أن كاف ولينك لا تزلان على قيد الحياة”. وقال آخر: “لا يزال لدى سيلفستر ستالون تلك السلاحف من فيلم” Rocky “وهم أكبر من 40 عامًا على ما اعتقد”. بينما كتب أحدهم: “لا يزال “كاف ولينك” على قيد الحياة، وهذا هو أسعد الأخبار التي سمعتها طوال العام”.

Advertisements

مايكل سيلفستر انزو ستالون، من أشهر نجوم هوليوود في أفلام الحركة وهو من أقدم الممثلين في هوليوود وأعلاهم أجرًا، ولد في 6 يوليو 1946 في ولاية نيويورك الأمريكية من أب إيطالي وأم أوكرانية، هو ممثل ومخرج وسيناريست ومنتج أمريكي ترشح لجائزة أفضل ممثل رئيسي في مهرجان الأوسكار عن دوره في فيلم روكي عام 1977، وحصل سيلفستر على جائزة جولدن غلوب لأفضل ممثل مساعد عام 2016 عن دوره في فيلم “كريد” كما ترشح لجائزة الأوسكار عن فئة أفضل ممثل مساعد في الدور نفسه.

اشتهر سيلفستر بتأدية أدوار الحركة في أفلامه ومن أشهر هذه الأفلام فيلم (روكي بأجزائه الستة، رامبو بأجزائه الأربعة، تانغو، كاش، خطة هروب بجزءيه، والهاوية).