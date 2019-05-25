عبد الرحمن العقل: أتمنى عمل فيلم عن حياة الفنان محمد عبده

متابعة بتجـــــــــــرد: أكد الفنان عبد الرحمن العقل أنه يرغب في تجسيد قصة حياة الفنان محمد عبده في عمل سينمائي ضخم، موضحًا أن مسيرة فنان العرب غنية بالأحداث.

وقال “العقل” خلال لقائه في برنامج “صناديق العمر” المذاع على إحدى الفضائيات الخليجية: “أنا ودي يسمعني أبو نورا، الكل يقلي أنت محمد عبده مو كمطرب، ولكن الشكل العام، هل أمنية من سنين وأنا أفكر فيها”.

وتابع “وكلمت زميل من زملائي، وقلت له بدي سوي مسلسل عن قصة حياة محمد عبده، ومستعد أقعد شهر عند أبو نورا عشان المعلومات، أو يسجل اللي يبيه عن سيرته الذاتية، سيرته جميلة أنا عرفت عنه أشياء من أروع ما يمكن، أسلوبه ولسانه في اللقاءات”.

وتابع “اللي شدني في قصة حياة محمد عبده، بساطتها، بس ما أبي أعمله مسلسل، أريده فيلم، وأوجه له هذه الرسالة وأنا حاضر من عيوني الاثنين”.

ويخوض الفنان عبد الرحمن العقل الماراثون الرمضاني الحالي بمسلسل “الديرفة”، من بطولة نخبة من نجوم الدراما الخليجية منهم: بثينة الرئيسي، حسين المهدي، غدير السبتي، عبد الله بهمن، هيفاء عادل، أسمهان توفيق، ومحمد المنصور، وآخرين، تأليف علياء الكاظمي، إخراج مناف عبدال.