رسالة مُحزنة كتبتها ماريلين مونرو قبل انتحارها.. ماذا تضمّنت؟

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية خبراً كشفت فيه مضمون رسالة مؤثرة كتبتها النجمة العالمية الراحلة ماريلين مونرو قبل 9 أشهر على انتحارها.

وفي التفاصيل، فقد كتبت ماريلين الرسالة في 19 كانون الثاني عام 1961 إلى “لي ستراسبيرغ” قالت فيها إنها تعيش عدم الأمان العاطفي.

وبحسب تقرير الصحيفة، فإن ماريلين كتبت هذه الرسالة بعد انفصالها عن زوجها الثالث آرثر ميلر وتزامناً مع إلغائها مشروعاً تلفزيونياً نتيجة تعرضها لمشاكل صحية.

وكشفت ماريلين مونرو أنها كانت تزور الطبيب النفسي رالف غريسن وأنها تعتبر عودتها إلى عملها خلاصها الوحيد بعد فترة 6 أشهر من الغياب.

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وكتبت ماريلين في الرسالة التالي “كما تعلم، منذ سنوات، أكافح لأتمتع بالأمان العاطفي ولم أحقق الكثير من النجاح لأسباب مختلفة”.

نُشير إلى أن الرسالة معروضة حالياً للبيع في مزاد علني بالولايات المتحدة الأميركية.

والجدير ذكره، أن ماريلين مونرو انتحرت يوم 4 آب 1962 عن عمر 36 سنة بعدما تناولت جرعة زائدة من المخدرات.