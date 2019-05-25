ما حقيقة خلاف جورج وسوف مع أولاده؟

متابعة بتجـــــــــــرد: سُئل سلطان الطرب جورج وسوف عن حقيقة خلافه مع أولاده، خلال إطلالته التلفزيونية في برنامج “عايشة شو” على قناة “النهار” المصريّة.
فأوضح جورج وسوف ان الخلافات السابقة بينه وبين أبنائه كانت طبيعية في مرحلة الطفولة أمّا الآن فما من خلافات بينهم، وبات ينزعج اذا ابتعدوا عنه.
وأكّد جورج وسوف ان أولاده لن يحترفوا الغناء، ويرفض ذلك لأنه يعتبر ان الجوّ الفنّي غير مناسب لهم.
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